Primavera, Guidi: "Domani avremo di fronte una squadra ricca di talento. Roma-Inter non è mai una partita come le altre" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, in programma domani alle 11.00, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Ma sicuramente è un test è molto provante perché avremo di fronte a noi una squadra ricca di talento che si è ripresa. Ha iniziato un po’ zoppicando in campionato invece poi con il tempo è venuta fuori, sono migliorati, hanno interpreti che tanti già facevano parte del gruppo della finale scudetto della stagione scorsa e quindi è un test bello, una partita bella bella da giocare dove in campo ci sarà tantissima qualità, e poi insomma vedere quello scudetto sul petto deve essere motivo di forte motivazione perché Roma-Inter non è mai una partita come le altre e quindi ci dobbiamo preparare come lo stiamo facendo: preparare molto bene perché servirà la miglior Roma venire fuori con un risultato positivo da Milano."

Dalla partita contro il Napoli abbiamo parlato della difesa tre un po’ per emergenza, un po’ per avvicinarsi all’esigenza di prima squadra è questo un po’ la strada adesso per le prossime settimane?

"Sì, diciamo che noi stiamo portando avanti entrambe le situazioni perché dobbiamo aumentare quello che è il bagaglio di conoscenze di ogni singolo calciatore e poi per avvicinarci a quelle che sono anche le richieste della prima squadra, in maniera tale che quando il mister ne avesse bisogno chiaramente andrebbero di là i ragazzi con delle conoscenze più vicine a quelle che sono richieste della prima squadra, quindi noi portiamo avanti entrambe le cose perché poi nel momento in cui ogni ragazzo uscirà dal percorso del settore giovanile deve essere pronto a qualsiasi cosa."

La classifica è molto corta, ovviamente tante squadre iniziano a vedere anche quella, l’Inter vuole entrare nella zona playoff e la Roma vuole rimanere in vetta, sarà una partita anche contratta oppure secondo lei l’Inter se la giocherà a viso aperto?

"Noi dobbiamo essere orientati alla nostra prestazione che deve essere fatta di grande intensita, di grande qualità e consapevoli che ora ogni partita che manca sono sempre meno verso le finali verso la fine del campionato e quindi ogni partita un’opportunità per mettersi in evidenza, soprattutto per mettere in evidenza i miglioramenti di ognuno di loro quindi questo deve essere il nostro approccio con con la convinzione che dobbiamo cercare di fare dei risultati positivi, perché dobbiamo avere l’ambizione di andare a giocare le ultime partite che sono quelle con più fascino."