Terminato il mercato in casa Roma si lavora ai rinnovi, a partire da quelli dei giovani. Come fa sapere il club su twitter, infatti, il terzino francese classe 2003, Corentin Louakima, ha rinnovato fino al 2025. Per lui in questa stagione 12 presenze e 2 assist con la Primavera di mister Guidi.

? Louakima rinnova fino al 30 giugno 2025. Congratulazioni Corentin! ?#ASRoma pic.twitter.com/bZetjtQHQA — AS Roma (@OfficialASRoma) February 6, 2023