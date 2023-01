Roma Primavera, Guidi: "La trasferta in Sardegna è sempre complicata. Siamo fiduciosi e in netto miglioramento" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida tra i giallorossi e il Cagliari, in programma domani alle ore 14:30 al Centro Sportivo Asseminello, in Sardegna.

Queste le sue parole:

"Quelli che si sono allenati in settimana sicuramente sono migliorati. Hanno trovato continuità e per la prima volta da dopo Firenze non abbiamo avuto problemi. Siamo fiduciosi e in netto miglioramento".

Una trasferta complicata contro una squadra in forma, una delle candidate anche alla fase finale, quindi sicuramente da temere...

"È una squadra di cui si parla poco, ma gioca con tanti fuoriquota rispetto a noi e anche a qualche altra compagine. È una squadra che lotta per i play-off, che ha avuto una crescita. Era partita balbettando, ma poi ha trovato grande continuità sia di gioco che a livello di risultati. Poi storicamente la trasferta in Sardegna è sempre estremamente complicata, quindi servirà ritrovare quello che facevamo qualche tempo fa. Dobbiamo saper reagire, essere maturi e cercare di superare le difficoltà di natura fisica e legate alle assenze".

La Roma ha rallentato un pochino, la classifica è molto corta e compatta. Si aspetta questo equilibrio fino alla fine?

"Sì, assolutamente. È un campionato estremamente equilibrato, ci sono tante scelte differenti tra una squadra e l'altra. Mi riferisco anche all'età, perché se ne parla poco ma noi siamo una delle squadre che giocano con meno fuoriquota. Questo può significare anche che ci possa essere qualche passo falso, perché è normale che nel percorso dei giovani ci possano essere degli degli inciampi. Quando sembra che tutto vada bene, magari dietro l'angolo c'è la difficoltà. Siccome sono convinto di avere a che fare con giovani molto bravi e di prospettiva, devono essere molto abili loro a superare le difficoltà per diventare dei giocatori migliori. È un girone estremamente equilibrato e penso che questo equilibrio ci sarà fino alla fine".