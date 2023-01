Primavera, Guidi: "Complimenti al Sassuolo, hanno meritato la vittoria"

Al termine della sconfitta contro il Sassuolo, ha parlato il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi. Le sue parole:

Seconda sconfitta consecutiva in campionato, questa diversa dalla precedente con la Fiorentina.

“Abbiamo sbagliato la prestazione, secondo me abbiamo pagato i 120 minuti in Coppa Italia. La squadra fisicamente era giù, peccato. Facciamo i complimenti al Sassuolo, hanno meritato nettamente la vittoria. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, è impensabile stare sempre al massimo. Queste batoste ti insegnano tanto se sei una squadra intelligente, bisogna imparare a gestire i momenti”.

Cosa è mancato nella ripresa per dare seguito al gol di Pagano?

“Mancavano le gambe. Questo si vede quando ci sono tanti errori dal punto di vista tecnico. È senza dubbio la partita più brutta della stagione. Quando a sbagliare sono più calciatori, il problema è sulle gambe. Ci ha colpito anche un virus, dobbiamo tornare al top della condizione fisica”.

La sosta forse è arrivata nel momento migliore della Roma?

“Stavamo giocando benissimo prima di fermarci, stavamo benissimo fisicamente. Dominavano in lungo e in largo con chiunque. La sfortuna è essere stati nella trasferta di Firenze, con 10 giocatori non a disposizione. Dopo diversi giorni di malattia per ciascuno, ora alcuni ragazzi devono ritrovare la giusta forma nei prossimi giorni”.

(asroma.com)