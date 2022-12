Roma Primavera, Guidi: "Rispetto alla partita con il Real i ragazzi sono migliorati. Hanno capito gli errori commessi e sono soddisfatto di loro"

La prima squadra di José Mourinho è in vacanza, mentre la Roma Primavera di Federico Guidi oggi ha affrontato in amichevole a al Tre Fontane il Rapid Vienna vincendo per 6-2. A segno per i giallorossi Padula, Pagano, Majchrzak, Pisilli, Cherubini e Ruggiero. Dopo la sfida il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei media ufficiali del club:

La prestazione è stata decisamente importante, al di là del risultato.

“Una prova estremamente convincente, da parte di tutti i ragazzi. Peccato per alcune sbavature nel finale che ci sono costate i due gol, e su questo dobbiamo lavorare, detto questo la squadra sul campo è stata molto bene.

Ha giocato con qualità, intensità, le distanze sono state migliori rispetto a quelle nella partita contro il Real. Rispetto a quell’impegno, i ragazzi sono migliorati e sono stati recettivi. Hanno capito gli errori commessi e sono soddisfatto di loro”.

Sul sesto gol della Roma hanno attaccato la porta in quattro. Questo è un segnale?

“Sì, di questo sono orgoglioso e soddisfatto dei ragazzi. È la mentalità che cerchiamo di inculcare in allenamento.

E voglio vedere sempre in campo l’atteggiamento che mettiamo negli allenamenti. Se vogliono diventare dei professionisti, i ragazzi non possono non partire dalla mentalità. E siamo sulla strada giusta”.

Lo diciamo col sorriso, ma alcuni giocatori ti stanno mettendo in difficoltà in vista della ripresa di gennaio e delle future scelte da fare?

“Louakima ha fatto molto bene, così come Pellegrini che è migliorato tantissimo. Falasca ha risposto positivamente in entrambe le partite. Potrei dire di Padula, Ciuferri, anche Ruggiero che non ha ancora esordito in campionato, sta mostrando un’intensità diverso ad inizio stagione.

Ed è una cosa che ci fa sperare in vista della ripresa di gennaio, significa che i ragazzi stanno migliorando molto e tutti”.