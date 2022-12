Roma Primavera, 6-2 in amichevole con il Rapid Vienna

E' iniziata alle 13.00 allo stadio Tre Fontane l'amichevole in programma della Roma Primavera contro il Rapid Vienna. Sono scesi in campo titolari Del Bello, Louakima, Chesti, Pellegrini, Falasca, D'Alessio, Pagano, Cassano, Padula e Koffi. I giallorossi hanno terminato la partita con vittoria per 6-2 grazie ai gol di Padula e Pagano e dei subentrati Majchrzak, Pisilli, Cherubini e Ruggiero.

Triplice fischio al Tre Fontane: vinciamo 6-2 in amichevole con il Rapid Vienna ? In gol per noi: Padula, Majchrzak, Pagano, Pisilli, Cherubini e Ruggiero#ASRoma pic.twitter.com/xIrNfFQYjn — AS Roma (@OfficialASRoma) December 3, 2022