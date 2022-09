Primavera: preso l'attaccante classe 2004 Jordan Aleksander Majchrzak

In queste ultime ore di mercato, la Roma si regala un colpo di prospettiva. Come fa sapere il club sui suoi account social, infatti, è stato tesserato il giovane attaccante Jordan Aleksander Majchrzak, classe 2004, sarà un nuovo rinforzo per la Primavera di mitser Guidi. L'attaccate polacco proviene dal Legia Varsavia.

