Primavera, Guidi: "Col Bologna sarà difficile ma dobbiamo focalizzarci sulla nostra prestazione" (VIDEO)

Federico Guidi, dopo il debutto positivo sulla panchina della Primavera della Roma in trasferta a Cesena, è pronto alla seconda sfida di campionato, che vedrà i suoi giovani giallorossi confrontarsi col Bologna: "La squadra sta bene, ogni singolo calciatore si sta impegnando alla grande, sono completamente soddisfatto di ognuno di loro, c’è grande abnegazione nel lavoro quotidiano, penso che la squadra stia bene fisicamente e questo si è visto nelle ultime partite, sia a Osimo che nella partita di Cesena".

Subito una partita difficile.

"Assolutamente. Sappiamo che il Bologna è una squadra ricca di qualità. Il gruppo 2004 ha perso la finale in Under 18, i 2005 sono Campioni d’Italia. È una squadra che lavora insieme dallo scorso anno, sappiamo che sarà difficile ma come già vi ho detto dobbiamo essere focalizzati sulla nostra prestazione, sappiamo che se giochiamo al massimo delle nostre potenzialità è più facile fare risultato"

Contro il Cesena hanno fatto la differenza gli innesti dalla panchina.

"Penso che sia un fattore determinante, il calendario è estremamente particolare, ci sarà una sosta molto lunga a novembre, un campionato diverso rispetto a quello che eravamo abituati a giocare, ci saranno tanti impegni infrasettimanali. Avere tanti calciatori della stessa qualità è un vantaggio, si è visto a Osimo e anche a Cesena, quando chi è entrato ha spaccato la partita"