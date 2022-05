Primavera: l'Inter rimonta 3-3 il Cagliari e vola in finale contro la Roma

Sarà Roma-Inter la finale scudetto del campionato Primavera. I nerazzurri di Chivu vanno a riposo sotto di 3 gol contro il Cagliari, ma rientrano con rabbia in partita grazie alla doppietta di Abiuso e alla rete di Sangalli al 93’. Il 3-3 premia i nerazzurri per via di un miglior posizionamento in classifica, e in finale scudetto affronteranno la Roma