Primavera: la festa dei ragazzi di mister De Rossi dopo la qualificazione ai Playoff (VIDEO)

Vittoria importante quest'oggi per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che con il successo al fotofinish contro il Cagliari, diretta concorrente, approda direttamente all semifinali playoff per lo scudetto. Decisivo il gol di Satriano, che ha regalato la matematica certezza ai giallorossi di giocarsi il titolo partendo da una posizione privilegiata, oltre al primo posto in solitaria a tre punti di distanza dall'Inter di Christian Chivu.

? I BRIVIDI MI VENGONO! ? ? L'esultanza della nostra Primavera dopo la vittoria sul Cagliari e l'aritmetica certezza di un posto in semifinale scudetto ?#ASRoma #Primavera1TIMVision pic.twitter.com/U50Es4QHan — AS Roma (@OfficialASRoma) May 1, 2022