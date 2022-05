Primavera, De Rossi: "Una grande soddisfazione questa vittoria"

Il tecnico della Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Cagliari. Queste, le sue parole.

La Roma è ancora prima in classifica, certa di essere nelle semifinali scudetto.

“Trovare dei momenti negativi in questo campionato è molto difficile. Poi ci stanno momenti più o meno buoni. Nella prima parte abbiamo fatto un buon cammino, nella seconda un cammino normale. Noi, semplicemente, stiamo preparando i ragazzi per fare un allenamento con la prima squadra. Questo noi facciamo”

