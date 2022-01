Roma Primavera, De Rossi: "Momento particolare che abbiamo superato brillantemente, siamo pronti per riprendere" (VIDEO)

Domani torna in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi. Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni del club e ha presentato la gara che si giocherà domani alle 12:30 contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni di De Rossi:

"È un momento particolare, abbastanza complicato, che noi qui alla Roma abbiamo superato brillantemente. I ragazzi hanno recuperato totalmente, abbiamo il gruppo quasi al completo e perciò siamo pronti per riprendere con grande felicità e soddisfazione".

Si riprende contro il Cagliari secondo in classifica: è sorpreso?

"No, la sorpresa Cagliari non esiste più, ormai hanno fatto la loro esperienza, sono un settore giovanile all'avanguardia, da diversi anni propongono squadre forti, stanno inserendo calciatori in prima squadra, che è il fine di tutti i settori giovanili. Ed è questa la nota stonata, perché riprendere contro il Cagliari sarà impegnativo".

Poi si giocherà ogni tre giorni, può essere un fattore?

"Sì, ma alla fine vince la squadra, lo staff che riuscirà a gestire bene i calciatori e la qualità del gruppo squadra, che se cambi un calciatore e ne metti un altro la qualità non si abbassa. Qui è tutta la differenza da qui alla fine del campionato".