Roma Primavera, ufficializzate date e orari delle prossime 4 partite di campionato

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle prossime 4 partite del Campionato Primavera 1 TimVision attraverso un comunicato. La Roma, prima in classifica a +8 dal Cagliari secondo, scenderà in campo proprio contro la squadra sarda sabato 8 gennaio alle ore 11:00 nella sfida valida per la 15esima giornata. Successivamente sfiderà in casa il Lecce alle ore 10:40 domenica 16 gennaio. Nell'ultimo turno del girone di andata invece affronterà la Fiorentina venerdì 21 gennaio alle 14:30. Il girone di ritorno si aprirà invece con Roma-Torino sabato 29 gennaio alle ore 11:00.

Le partite della Roma:

15a GIORNATA ANDATA - sabato 08/01/2022 CAGLIARI-ROMA ore 11:00

16a GIORNATA ANDATA - domenica 16/01/2022 ROMA-LECCE ore 10:40

17a GIORNATA ANDATA - venerdì 21/01/2022 FIORENTINA-ROMA ore 14:30

1a GIORNATA RITORNO - sabato 29/01/2022 ROMA-TORINO ore11:00

(legaseriea.it)

VAI AL CALENDARIO COMPLETO