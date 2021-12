Roma Primavera, De Rossi: "Satriano e Padula due valori aggiunti" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia di Roma-Spal di Primavera, ha parlato Alberto De Rossi, tecnico della squadra più grande del settore giovanile romanista, in testa alla classifica con 27 punti, ben 8 in più rispetto al Napoli secondo. Queste le sue parole: "Alternano prestazioni ottime con grandi risultati e alcune sottotono con risultati negativi (riferendosi alla Spal, ndr). Quando si vedono squadre un po' così dobbiamo convergere su di noi e riproporre la migliore Roma".

Nei numeri: peggior difesa la Spal però delle 4 vittorie ottenute, 3 in trasferta

"Secondo me c'è anche l'avversario di turno che determina questo risultato. Quando l'ho visti col Milan erano partiti fortissimo ma poi c'è stato il ritorno dei rossoneri. Non è solo imputabile alla Spal"

Torna Satriano nel reparto offensivo, c'è anche Padula. E' un attacco molto fisico, un po' una novità per la Roma

"E' stato evidente contro la Sampdoria, quando ho fatto entrare questi due marcantoni la differenza si è vista. Non sono solo forti fisicamente ma anche veloci, attaccano la profondità, sono un valore aggiunto"