Coppa Italia Primavera, ROMA-COSENZA 0-0: c'è Missori in panchina

Mattinata di impegno ufficiale per la Roma Primavera che affronterà il Cosenza nella sfida di Coppa Italia di categoria. Nel match che si disputa al "Tre Fontane", Alberto De Rossi potrà contare su Missori, comunque in panchina dall'inizio, che la scorsa settimana ha debuttato in Conference League. Queste le scelte iniziale dell'allenatore della Primavera:

Berti; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Di Bartolo, Oliveras; Volpato, Voelkerling Persson, Padula