VIDEO - 4 giornate al Primavera Morichelli per questa 'presunta' testata

Satriano e Morichelli hanno ricevuto una squalifica di 3 e 4 giornate rispettivamente dopo la sfida di Primavera tra Inter e Roma nell'ultimo turno. La decisione del Giudice Sportivo arriva in riferimento all'espulsione ricevuta per un contatto praticamente all'interno della porta nerazzurra. Le immagini, però, mostrano un alterco tra i due non così acceso come la decisione del Giudice Sportivo farebbe immaginare.