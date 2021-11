Primavera, INTER-ROMA 0-1: decide un gol di Riccardi

Grandissima vittoria della Roma Primavera in casa dell'Inter. I giallorossi si sono imposti per 0-1 grazie al calcio di rigore trasformato da Alessio Riccardi al minuto 51. La partita si è accesa soprattutto negli ultimi minuti, infatti all'84' Giacomo Faticanti ha lasciato la Roma in 10 per espulsione diretta. Gli uomini di De Rossi hanno addirittura chiuso il match in 9 a causa del cartellino rosso rimediato da Raul Morichelli al 95' in un battibecco con Martin Satriano, anche lui espulso. La Roma esce da Milano vittoriosa e rimane al primo posto in classifica con 20 punti in 8 partite, rimanendo a +4 sulla Fiorentina. I nerazzurri invece si trovano al settimo posto in attesa del match tra Spal e Torino.

IL TABELLINO

INTER - Rovida; Hoti, Moretti, Fontanarosa; Zanotti [C], Casadei, Sangalli (C) (65' Cecchini Muller), Fabbian, Carboni; Abiuso (72' Jürgens), Satriano. A disp.: Botis (GK), Delvecchio, Cortinovis, Peschetola, Iliev, Matjaz, Nunziatini, Silvestro, Gryger, Pelamatti.

All.: Chivu.

ROMA - Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (C), Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Riccardi (72' Volpato); Voelkerling Persson, Cherubini. A disp.: Berti (GK), Del Bello (GK), Di Bartolo, Dicorato, Zajšek, Louakima, Pagano, Verrengia, Padula, Falasca.

All.: De Rossi.

Ammoniti: 37' Fontanarosa

Marcatori: 51' rig. Riccardi