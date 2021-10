Ufficiale: Razumejevs è un nuovo giocatore della Roma Under 17 (FOTO)

Nuovo acquisto per la Roma Under 17. Il portiere lettone, Vladislavs Razumejevs, sarà il nuovo rinforzo per la squadra. Il giovane estremo difensore arriva dal BFC Daugavpils. Il club giallorosso ha accolto il ragazzo con un tweet: "Benvenuto nella nostra squadra U17 a Vladislavs Razumejevs, portiere lettone proveniente dal BFC Daugavpils".

