Primavera, De Rossi: "Pretendo il massimo dai miei giocatori, facciamo pochi gol rispetto a quanto creiamo" (VIDEO)

Alberto De Rossi, tecnico della Primavera, ha parlato ai microfoni dell'emittente del club alla vigilia della sfida contro il Pescara

Il Pescara?

“Seguiamo tutte le partite del Campionato Primavera 2, il Pescara lo ha fatto e dobbiamo rispettarli. Tutti possono vincere con tutti. Ci stiamo preparando al meglio”.

Che partita si aspetta?

“Sarà difficile, dovremo essere aggressivi e correre molto. Sono qualità che dobbiamo mettere sempre in campo altrimenti avremo maggiori difficoltà”.

Cosa chiede in più alla squadra?

“Sotto porta dobbiamo migliorare sebbene stiamo segnando molto. I gol che abbiamo fatto sono comunque pochi rispetto a quanto creiamo, non è che dobbiamo vincere tanto a zero, però dobbiamo pretendere il massimo dai nostri giocatori”.