Colpo di prospettiva per la Roma, che si aggiudica Panagiotis Karagiorgis dall'AEK Larnaca. Come si legge sul profilo Twitter del club giallorosso: "Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Panagiotis Karagiorgis, esterno basso cipriota, proveniente dall'AEK Larnaca".

