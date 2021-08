La Lega Serie A ha pubblicato il calendario della Regular Season del Campionato Primavera 1, al via dal prossimo 29 agosto. Inizia in trasferta la Roma di Alberto De Rossi, impegnata in casa del Torino. Chiuderà la prima parte del torneo il 14 maggio contro la Fiorentina. Le prime sei classificate dopo 34 giornate giocheranno i play off scudetto. Le prime due andranno direttamente in semifinale mentre dalla terza alla sesta si giocheranno il posto in semifinale.

(legaseriea.it)

