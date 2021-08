Primavera, De Rossi: "Avvio difficile contro il Torino. I ragazzi stanno lavorando molto bene, fondamentale questa settimana di ritiro" (VIDEO)

Il tecnico della Roma primavera, Alberto De Rossi, attraverso i canali ufficiali giallorossi, ha fatto il punto sul ritiro di Cascia. Queste le sue parole:

Come sta andando?

“Tutto molto bene, a parte il problemino di Zajsek tutti i ragazzi hanno risposto molto bene alle sollecitazioni di questo periodo. Questo vuol dire che hanno lavorato bene durante l’estate e si sono presentati da veri professionisti. È un momento particolare per tutte le squadre, è fondamentale l’inizio della stagione per noi che iniziamo un nuovo biennio. I ragazzi si conoscono, noi li conosciamo ma stare insieme una settimana è fondamentale per i rapporti che si creeranno”.

Quali sono le motivazioni che si rinnovano ogni anno?

“Le motivazioni ognuno deve averle in sé, ma poi te le danno i ragazzi, per le cose che sanno fare e quelle che non sanno fare e per le quali hanno bisogno del nostro aiuto per far sì che diventino un valore aggiunto, perché iniziare un percorso con una cosa che non sai fare e completarla è una soddisfazione”.

Uno sguardo al calendario si dà sempre, si parte a Torino, subito una trasferta complicata.

“È un po’ banale, ma qualsiasi partita ci fosse stata assegnata dal sorteggio sarebbe stata difficilissima. Una neopromossa ha una grande motivazione, il Torino invece è una squadra consolidata, se incontri Atalanta, Inter o Juventus la partita è difficile. Ci prendiamo il Torino, dovremo prepararci per bene, sarà una partita molto difficile”.