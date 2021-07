Primavera: da oggi via al ritiro a Cascia. Alberto De Rossi: "Dobbiamo puntare sul bacino di Roma. Vergine sarà un valore aggiunto per tutti noi" (VIDEO)

Via al ritiro anche per la Roma Primavera che da oggi fino all'8 agosto sarà a Cascia, in Umbria, per preparare la nuova stagione dopo i primi giorni di lavoro svolti a Trigoria. Ad aprire l'anno sono le parole di Alberto De Rossi, confermato ancora alla guida della più alta formazione del settore giovanile romanista: "I presupposti sono l'entusiasmo, la voglia di iniziare, soprattutto quest'anno che c'è un nuovo corso, un nuovo biennio. Questo genera emozioni, quel qualcosa in più che ti fa ripartire con grande voglia. Abbiamo un bacino d'utenza vastissimo, dove abbiamo attinto negli anni precedenti a piene mani e con grande qualità, li abbiamo presi da piccoli nella zona di Roma portandoli in Primavera e all'attenzione del calcio che conta. Siamo sempre molto attenti al mercato nazionale e internazionale ma io dico che dovremo dare un'occhiata al mercato interno che è sempre stato molto prolifico".

Novità al timone del settore giovanile che sarà guidato da quest'anno da Vincenzo Vergine: "Devo sottolineare la sua presenza - dice Alberto De Rossi -, lo conosco da anni, è un professionista di grande valore e grande conoscenza. Sarà un valore aggiunto per tutti noi, ci vediamo al campo nel suo ufficio ogni giorno. E' sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto nella sua carriera".

Questa la lista dei convocati per il ritiro: