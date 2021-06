Under 18, Genoa-Roma 2-1: giallorossi ko nella finale scudetto

Dopo il successo in semifinale contro l'Atalanta, si spegne in finale il sogno scudetto della Roma Under 18 . La squadra di Aniello Parisi esce sconfitta dal Dino Manuzzi di Cesena contro il Genoa, che vince per 2-1 e conquista lo Scudetto di categoria. Reti di Fossati e Vassallo per i rossoblù, di Pagano il momentaneo pareggio romanista.