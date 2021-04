Primavera, ATALANTA-ROMA 0-1 (11' Felix): segui in tempo reale. Al via la ripresa (VIDEO)

Dopo l'ultimo pareggio casalingo contro la Fiorentina, impegno ostico per la Roma Primavera, impegnata, in questa 19a giornata, in casa di un'Atalanta ferma a metà classifica. La squadra di De Rossi, invece, va alla ricerca di 3 punti fondamentali per tentare di scavalcare la Sampdoria capolista.

IL TABELLINO

Atalanta: Gelmi; Cittadini, Scalvini, Ruggeri; Ghislandi, Gyabuaa, Sidibe, Olivieri, Grassi; Cortinovis, Kobacki. A disp.: Dajcar (GK), Renault G., Scanagatta, Hecko, Berto, Giovane, Zuccon, De Nipoti, Rosa, Vismara.

All.: Brambilla.

Roma: Mastrantonio; Tomassini, Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Tripi, Darboe; Ciervo, Milanese, Zalewski; Felix A disp.: Boer (GK), Vicario, Buttaro, Rocchetti, Bove, Tahirovic, Pogdoreanu, Bamba, Tall, Faticanti, Cassano, Megyeri.

All.: De Rossi.

Arbitro:Luigi Carella. Assistenti: Belsanti-Dell'Olio

Marcatori: 11' Gyan

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

45' +1 - Finisce qui la prima frazione

39' - Calcio d'angolo dalla sinistra calciato a rientrare, con il destro, da Zalewski. Il suggerimento del numero 10 giallorosso assume i crismi del tiro in porta prima di uscire di poco alto sopra la traversa centralmente.

23 - Ancora i bergamaschi pericolosi con Gyabuaa, che calcia da pochi passi servito da un cross di Cortinovis: deve superarsi Mastrantonio

19' - Super occasione per l'Atalanta con Kobacki, che calcia dal limite dell'area dopo una palla persa in uscita dalla Roma ma la sfera è debole e centrale

11' - GOL ROMA. Zalewski crossa al centro, con il mancino, per Afena-Gyan che, inseritosi sul primo palo, anticipa nettamente Ruggeri e, di testa, trafigge l'estremo difensore nerazzurro, Gelmi, portando in vantaggio la Roma.

7' - Primi minuti di studio tra le due squadre

1' - Match al via

PREPARTITA

12:30 - Questo l'undici giallorosso