Under 18, Roma-Torino 1-0: Cassano regala ai giallorossi il recupero della 2a giornata

E' tornata a giocare anche l'Under 18 dopo la lunga pausa obbligata dalle restrizioni per la pandemia. E si è svolto oggi il recupero della 2a giornata tra Roma e Torino, terminato 1-0 per i giallorossi allenati da Aniello Parisi, grazie alla rete di Cassano nella ripresa. Con questo successo, l'Under 18 della Roma ottiene la seconda vittoria su due gare stagionali disputate.