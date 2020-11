Primavera, ROMA-JUVENTUS 4-1 (8' Ciervo, 11' e 40' Zalewski, 18' Da Graca, 33' Milanese): fine primo tempo. Poker dei giallorossi nella prima frazione

LAROMA24.IT - Non vuole fermarsi più la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che contro la Juventus va alla ricerca della sesta vittoria consecutiva con l'obiettivo di consolidare la testa della classifica. Dall'altro lato i bianconeri tornano in campo dopo lo stop che dura dal 3 ottobre per via dei tanti rinvii causa Covid.

IL TABELLINO

ROMA: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Ciervo, Tall, Providence. A disp.: Mastrantonio, Morichelli, Astrologo, Chierico, Voelkerling, Muteba, Bamba, Tomassini, Buttaro, Cassano, Boye, Magyeri.

All.: De Rossi.

JUVENTUS : Senko; Riccio, De Winter, Nzouango; Mulazzi, Barrenechea, Pisapia, Ntenda; Soule; Cerri, Da Graca. A disp.: Raina, Fiumano, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Rouhi, Iling-Junior, Cotter, Bonetti, Ledonne, Amansour, Ratti.

All.: Bonatti.

Arbitro: Marco Ricci. Assistente 1: Francesco Santi. Assistente 2: Dario Garzelli.

Marcatori: 8' Ciervo, 11' e 40' Zalewski, 18' Da Graca, 33' Milanese

Recupero: 1' pt

CRONACA

Primo tempo

40' - POKER DEI GIALLOROSSI!!! Tentativo di incursione di Zalewski che non si ferma quando il pallone sembrava già perso: ritrovatosi a tu per tu con Senko il classe 2002 non sbaglia. 4-1 per la Roma

33' - TERZO GOL DELLA ROMA!!! Milanese si porta in area di rigore e batte il portiere avversario con un diagonale secco

31' - Da Graca a un passo dal gol: il giocatore bianconero, pescato bene in area con un cross dall'out di destra, spedisce sopra la traversa da due passi

29' - Occasione Roma: Tall spara alto a due passi dalla porta avversaria

22' - Ancora Da Graca pericoloso, il bianconero calcia di collo dall'interno dell'area, grande intervento di Boer a mettere in angolo

18' - Accorcia le distanze la Juve, con Da Graca, che di prima intenzione, calcia a rete al volo col mancini battendo Boer

12' - RADDOPPIO ROMA!!! Darboe, servito nei pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria dal passaggio rasoterra filtrante di Zalewski, controlla, prende la mira e, con il destro, calcia a rete.

11' - Risponde subito la Juve con Soule, che ci prova da fuori area: Boer respinge in due tempi

8' - GOL ROMA. Gran colpo di tacco di Tall a liberare Ciervo a centro area, che davanti a Senko non sbaglia

1' - Roma vicino al vantaggio per Provvidence, servito da un cross di Viervo. Conclusione deviata

1' -Match al via