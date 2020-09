Primavera, Roma-Genoa 3-1 (8' Eyango, 51' Codou, 52' Zalewski, 67' Tall): segui in tempo reale. Giallorossi scatenati nella ripresa

Dopo il successo all'esordio in casa dell'Ascoli, è’ tempo di seconda giornata per la Roma Primavera, che affronta il Genoa al Tre Fontane. In attacco ancora il ragazzo senegalese che sarà supportato da Zalewski, in buona forma una settimana fa, e Milanese.

TABELLINO

Roma: Mastrantonio; Codou, Vicario, Feratovic; Astrologo, Tripi, Zalewski, Darboe; Podgoreanu, Tall, Providence. A disposizione: Berti (GK), Buttaro, Ciervo, Scandurra, Milanese, Bamba M., Muteba, Morichelli. Allenatore: De Rossi.

Genoa: Tononi; Dellapiane, Piccardo (C), Dumbravanu, Zaccone; Eboa Eyango, Turchet, Boli; Besaggio; Kallon, Felipe Estrella. A disposizione: Corci (GK), De Angelis, Chiricallo, Boci, Cenci, Zielski, König, Conti, Bamba F. Allenatore: Chiappino.

Arbitro: Francesco Cosso. Assistente 1: Marco Lencioni . Assistente: Massimiliano Bonomo.

CRONACA

Secondo tempo

67' - TRIS ROMA!!! Podgoreanu, dalla fascia destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore avversaria, crossa al centro, con il mancino, per Tall che, posizionato a centro area, conclude di testa di prima intenzione trovando il tris

66' - Kallon, servito nei pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria da passaggio filtrante di Eboa Eyango, prende la mira e, di sinistro, conclude a rete. La conclusione a mezz'altezza del numero 11 rossoblù termina di poco a lato alla sinistra della porta giallorossa.

52' - RADDOPPIO ROMA, 52' - Percussione palla al piede da parte di Milanese che, giunto nei pressi del lato corto destro dell'area di rigore avversaria, serve un preciso rasoterra al centro per l'accorrente Zalewski che, dai pressi del dischetto, calcia a rete di prima intenzione trovando il gol

51' - GOL DELLA ROMA, Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra di Zalewski e non trattenuto in presa alta da Tononi, il pallone arriva sui piedi di Codou che, dai pressi del vertice sinistro dell'area piccola rossoblù, calcia a rete. Il mancino rasoterra del numero 2 giallorosso trafigge l'estremo difensore avversario nell'angolino basso alla sinistra.

46' - Al via la ripresa

Primo tempo

45' - Termina qui il primo tempo, con la Roma in proiezione offensiva

34' - Zalewski, servito a limite dell'area di rigore rossoblù in posizione centrale da Darboe, controlla e, di sinistro, calcia a rete. La conclusione a mezz'altezza del numero 10 giallorosso è deviata in calcio d'angolo.

28' - Risponde la Roma con Providence, che calcia dal limite dell'area dopo gli sviluppi di un corner: conclusione deviata

27' - Ci prova ancora il Genoa con Kallon, che dalla sinistra entra in area di rigore e calcia in porta: sfera bloccata centralmente da Mastrantonio

22' - Calcio di punizione dai 25m per i giallorossi calciato da Feratovič. La conclusione a giro del numero 3 giallorosso termina di poco alta sopra il sette alla destra della porta avversaria.

8' - Gol del Genoa. Calcio d'angolo dalla destra calciato per Eboa Eyango che, inseritosi sul secondo palo, conclude a rete di prima intenzione.

7' - CI prova Boli, dopo essersi accentrato dal lato corto destro dell'area di rigore avversaria, prende la mira e, di destro, calcia a rete. Il rasoterra ad incrociare del numero 7 rossoblù è deviato in corner dalla destra da un difensore giallorosso.

1' - Match al via