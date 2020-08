La Roma Primavera è pronta a tornare in campo, seppur per un'amichevole, dopo lo stop forzato. Come fa sapere l'account twitter del club giallorosso, infatti, domenica 30 agosto, alle ore 18, i ragazzi di Alberto De Rossi faranno il loro esordio stagionale a Viterbo contro la Viterbese.

