Viareggio Cup: torna la Roma, parteciperanno le squadre "Under 18". Girone con Metta Riga, Livorno e Pescara

Effettuato oggi il sorteggio degli 8 gironi della 72esima Viareggio Cup, in programma dal 16 al 30 marzo prossimi. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest'anno alle formazioni Under 18. Quest'anno il giuramento d'apertura, prima della partita inaugurale che vedra' in campo al "Picco" di La Spezia (con diretta tv su RaiSport) il Bologna campione in carica, sara' letto dall'ex centrocampista di Juventus e Nazionale Claudio Marchisio, che proprio con la formazione bianconera vinse la Coppa Carnevale nel 2005.

La presentazione ufficiale e' fissata invece per lunedi' 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Questi i raggruppamenti:

GRUPPO A:

Girone 1: Bologna, Newell's Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese;

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria);

Girone 3: Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno, Pescara;

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti);

GRUPPO B:

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria);

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti);

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza;

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti).

Le partite del gruppo A si disputeranno lunedi' 16, mercoledi' 18 e venerdi' 20 marzo, quelle del gruppo B martedi' 17, giovedi' 19 e sabato 21 marzo.