Primavera, De Rossi: "Contro le grandi squadre abbiamo sempre fatto bene, può essere la vittoria della scossa"

ROMA TV - Dopo il poker rifilato all'Atalanta, valso la semifinale di Coppa Italia, ha parlato il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi:

Vi aspettavate questa bella prestazione?

Io me l’aspettavo, contro le grandi squadre i ragazzi hanno sempre fatto bene e non hanno mai fallito. Dobbiamo ancora lavorare sulle partite che riteniamo abbordabili. Inoltre, dobbiamo migliorare quando le partite sembrano chiuse. Sulle qualità della rosa nessun dubbio.

È stata una grande prestazione di tutta la squadra

Abbiamo difeso bene e concesso solo all’ultimo, è stato bravo il nostro portiere, tutta la difesa si è mossa bene e tutti hanno corso e si sono sacrificati. I gol? Segniamo sempre molto.

Questa vittoria può essere una scossa per la stagione?

Prendiamola così, anche se non abbiamo bisogno di episodi per avere continuità. Sotto l’aspetto della qualità dei giocatori, quelli forti li abbiamo, il problema è la continuità. Noi dobbiamo mettere sempre la stessa attenzione che abbiamo messo oggi e con Inter e Cagliari.

Poteva essere una finale anticipata?

Questa non era una finale anticipata, anche se sono due squadre forti. Non si può dire anche per rispetto degli altri. Abbiamo affrontato la sfida col massimo dell’attenzione e lo faremo anche martedì col Verona, è una squadra forte con tanti giocatori interessanti.