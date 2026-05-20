Luciano Juba: chi è?

Luciano Batista da Silva Junior, meglio conosciuto come Luciano Juba, giocatore monitorato dalla Roma, è un profilo che negli ultimi anni si è ritagliato spazio nel calcio brasiliano grazie a una caratteristica sempre più ricercata nel calcio moderno: la versatilità. Classe 1999, mancino naturale, attualmente in forza al Bahia, viene indicato principalmente come terzino sinistro, ma il suo percorso racconta di un giocatore capace di interpretare più ruoli lungo la corsia mancina. Nato il 29 agosto 1999 a Recife, nello stato di Pernambuco, Juba muove i primi passi calcistici nello Sport Recife, club con cui compie la vera crescita professionale. Ed è proprio la sua evoluzione tattica a renderlo un profilo interessante: non nasce infatti come difensore puro, bensì come giocatore offensivo, abituato a muoversi tra fascia e trequarti. Dopo una parentesi in prestito al Confiança, utile per accumulare esperienza e continuità, è con lo Sport Recife che si afferma definitivamente, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel club brasiliano mette insieme oltre 150 presenze, accompagnate da 30 gol e 25 assist (Transfermarkt), a conferma di un impatto offensivo tutt’altro che secondario. Nel 2023 arriva poi il trasferimento al Bahia. Qui Juba consolida il proprio ruolo da laterale moderno, impiegato prevalentemente come terzino sinistro ma con la capacità di alzare il proprio raggio d’azione a seconda delle esigenze tattiche. Un profilo dinamico, offensivo e tecnico, più vicino all’idea del laterale di spinta contemporaneo che a quella del difensore tradizionale.





