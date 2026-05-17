La Roma fa ancora suo il derby: la doppietta in Serie A mancava da dieci anni. E Gasp fa en plein al primo anno, Ranieri l'ultimo a riuscirci

LAROMA24.IT ( Fabio D'Ascanio ) Il derby è ancora della Roma. Sconfitta la Lazio per 2-0 con la doppietta, destinata a rimanere nella storia, siglata daGianluca Mancini. I giallorossi di Gasperini hanno superato gli avversari e conquistato nuovamente la stracittadina anche nel secondo derby stagionale. Gli uomini di Gasperini, infatti, in questo campionato si erano già imposti contro i biancocelesti il 21 settembre scorso, nel match valido per la quarta giornata di Serie A, con la rete decisiva di Lorenzo Pellegrini.

Una doppietta giallorossa che mancava esattamente da dieci anni, ovvero dalla stagione 2015-2016. Dieci anni fa i giallorossi guidati prima da Rudi Garcia nel girone d'andata e da Luciano Spalletti in quello di ritorno, riuscirono a sconfiggere la Lazio in entrambi gli appuntamenti di Serie A: 2-0 all'andata e 1-4 al ritorno. A distanza di dieci anni i giallorossi sono tornati ad imporsi in maniera netta. Si tratta della dodicesima volta nella storia della Roma in cui i derby di campionato vengono entrambi vinti.

Ma non solo, perché con la vittoria di oggi firmata da Mancini, Gian Piero Gasperini è riuscito a vincere entrambi i derby stagionali alla sua prima stagione sulla panchina giallorossa. L'ultimo a riuscirci fu proprio Claudio Ranieri nella stagione 2010-2011. L'ex Atalanta entra, quindi, in una cerchia ristretta di allenatori, solamente sei, che sono riusciti ad imporsi nettamente nella stracittadina alla prima stagione con la Roma. Prima di Ranieri, per trovare un tecnico capace di vincere entrambi i derby al primo anno, bisogna tornare al 1959-1960 con Alfredo Foni in panchina.