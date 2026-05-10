La Roma c'è anche oltre il novantesimo: contro il Parma i primi gol arrivati in extremis

LAROMA24. IT - La Roma rimonta il Parma al fotofinish. Gli uomini di Gasperini non mollano il treno per la Champions League con una vittoria arrivata in rimonta nei minuti finali di partita. Dopo il vantaggio firmato da Malen nel primo tempo, i giallorossi sono calati nella ripresa e il Parma di Cuesta ne ha approfittato portandosi addirittura in vantaggio con le reti di Strefezza e Keita. Quando tutto sembrava perso, la Roma ha trovato la forza di reagire in un modo che non le è mai riuscito in questo campionato: segnando oltre il novantesimo. Una Roma che, quindi, non molla.

Prima del match del Tardini i giallorossi, infatti, erano ultimi a quota zero insieme al Pisa nella classifica dei gol segnati nei minuti di recupero. La rete di Rensch al 94' e il rigore trasformato da Malen addirittura al 100', tengono in vita la Roma nella corsa all'Europa che conta. 3 punti pesanti che certificano come la Roma, ora, sappia reagire e incidere anche nei minuti finali di partita. Una qualità certamente da non sottovalutare per cercare di agguantare il quarto posto.