Gasperini per la Roma e per la storia: vincendo può raggiungere Liedholm al 5° posto tra gli allenatori con più punti in A

LAROMA24.IT – Tre per la Roma, tre anche per Gasperini. L’importanza della posta in palio accentra tutti i pensieri sul collettivo, su un obiettivo che la Roma non ha mai visto così da vicino, negli ultimi 8 anni, a 90 minuti dalla fine del campionato. In più, domani sera a Verona, Gasperini può prendersi un posto nella storia della Serie A. Ad oggi, infatti, l’allenatore giallorosso ha totalizzato 1034 punti nel massimo campionato italiano, al 6° posto nella classifica di tutti i tempi. Con altri tre punti, poi, può entrare tra i primi 5 posti, raggiungendo un monumento della categoria e anche della Roma. A 1037, infatti, si è fermato Nils Liedholm, che in questa stagione ha dovuto già cedere il posto a due allenatori ancora in attività. Ad inizio anno il podio degli allenatori con più punti conquistati in Serie A era così composto: 3° posto per Liedholm, 2° per Nereo Rocco (1159 punti) e primato, ancora intoccabile per un po’, per Giovanni Trapattoni e i suoi 1266 punti guadagnati in carriera in Italia.

Durante l’anno, poi, prima Allegri e poi Spalletti hanno spinto indietro l’allenatore svedese protagonista del secondo scudetto della Roma. I 70 punti conquistati dal Milan hanno portato Allegri al 3° posto della graduatoria, con 1082 totali e una media di 1,99 a partita che lo rendono il 4° di sempre per media punti, dietro a Conte, Chivu e Leonardo. Subentrando alla Juventus, anche Spalletti ha potuto aumentare il proprio score arrivando agli attuali 1049 punti, 12 in più di Liedholm e 15 di vantaggio su Gasperini. A completare la classifica dei primi 10 allenatori per punti guadagnati in Serie A ci sono Mazzone, al 7° posto con 980 punti, Carlo Ancelotti, 8° con 950 punti, Fabio Capello, 9° a 899, e chiude Fulvio Bernardini con 819 punti.

LA TOP 10 DEGLI ALLENATORI CON PIU' PUNTI IN SERIE A:

1 - Trapattoni 1266 punti

2 - Rocco 1159

3 - Allegri 1082

4 - Spalletti 1049

5 - Liedholm 1037

6 - Gasperini 1034

7 - Mazzone 980

8 - Ancelotti 950

9 - Capello 899

10 - Bernardini 819