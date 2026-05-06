Ancora Parma-Roma a Chiffi dopo lo 0-1 dello scorso anno firmato Soulé: giallorossi reduci da 4 vittorie di fila

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro della sfida tra Parma e Roma , valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Tardini. Il fischietto della sezione di Padova incontrerà la formazione giallorossa per la quattordicesima volta in carriera e il bilancio recita 8 vittorie (di cui quattro consecutive), un pareggio e 4 sconfitte. L'unico incrocio in questa stagione risale al 18 gennaio 2026, quando la Roma vinse 0-2 contro il Torino grazie alle reti di Donyell Malen (primo gol con la maglia dei capitolini) e Paulo Dybala. Chiffi arbitrò anche Parma-Roma dello scorso campionato e in quell'occasione i giallorossi trionfarono per 0-1 con la perla su punizione di Matias Soulé.

Sono dieci, invece, i precedenti tra il direttore di gara e il Parma e il bilancio per i crociati è di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L'unica partita degli emiliani arbitrata in questa stagione è il pareggio casalingo per 0-0 contro il Como.

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