67 punti dopo 36 giornate: miglior punteggio degli ultimi 8 campionati. Nel 2017-2018 erano 73

La Roma supera in extremis il Parma e si prende una vittoria vitale per le speranze Champions League. Gli uomini di Gasperini si portano così a quota 67 punti in classifica ottenuti dopo 36 giornate di campionato. Per i giallorossi si tratta del miglior punteggio ottenuto nelle ultime stagioni.

Per un bottino maggiore, infatti, bisogna tornare alla stagione 2017-2018, quando la Roma targata Eusebio Di Francesco aveva ottenuto, a due giornate dal termine 73 punti, per poi chiudere il campionato a quota 77. Dalla stagione 2017-2018, la Roma non ha mai centrato la qualificazione in Champions League e alla 36esima giornata ha sempre avuto un rendimento peggiore rispetto all'annata in corso. L'obiettivo di Gian Piero Gasperini è sicuramente quello di ottenere il massimo in queste ultime due partite contro Lazio e Verona per poi tirare le somma. Lo scorso anno erano 63 i punti, mentre nel 2023-204 e nel 2022-2023 ancora meno, 60. Nel 2021-2022, la prima stagione di Mourinho, uno di meno, e quindi 59. 58 nel 2020-2021, 64 nel 2019-2020, con Fonseca in panchina e infine 62 nel 2018-2019 nella stagione dell'esonero di Di Francesco e il ritorno di Claudio Ranieri.

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