64 punti in 35 giornate: miglior punteggio degli ultimi 8 campionati. Ma un anno fa la Champions era più vicina

LAROMA24.IT - Il 4-0 alla Fiorentina è servito a rigonfiare le speranze di un piazzamento in zona Champions a 3 giornate dalla fine. Non solo, con la vittoria di ieri la Roma è salita a 64 punti in 35 giornate che rappresentano il punto più alto toccato negli ultimi 8 campionati: dal 2017/18, infatti, i giallorossi non avevano un punteggio più alto dell'attuale arrivati a questo punto. Erano 70 in quell'anno, saranno 77 a fine corsa, l'ultima che regalò una classifica valida per la partecipazione alla Champions League successiva.

63 i punti che aveva registrato Ranieri allo stesso punto della scorsa stagione, uno in meno dell'attuale campionato, nonostante una classifica a quel punto migliore: la Roma, infatti, a 3 giornate dal termine era 4ª insieme a Juventus e Lazio. Fu il turno seguente a far finire fuori strada i giallorossi, sconfitti a Bergamo dall'Atalanta (di Gasperini...), con il pareggio nello scontro diretto tra Lazio e Juventus.

In tutte le altre stagioni recenti il 4° posto non era mai stato così vicino a questo punto: 6 punti dal Bologna nel 2023/24, 2 dal Milan nel 2022/23, addirittura 10, 12 e 11 da Juventus, Napoli e Lazio nei 3 anni precedenti. Solo il quinquennio vissuto tra Garcia, Spalletti e Di Francesco, condito da altrettanti qualificazioni almeno ai preliminari, rompe una sequenza di piazzamenti tra il 5° e il 7° posto che si protrae dal 2010/11. Il punteggio più alto raggiunto dalla Roma alla 35a giornata, negli ultimi tre lustri, sono gli 85 punti del 2013/14. Saranno appena uno in più, però, a fine stagione per via di un finale negativo ma che portò la prima stagione di Garcia a chiudersi al 2° posto.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA ALLA 35ª GIORNATA DAL 2010/11 A OGGI:

2025/26 64 punti – 5ª a -1 dal 4° posto

2024/25 63 punti – 5ª parimerito con Juve 4ª e Lazio

2023/24 60 punti – 6ª a -4 dal Bologna 4°

2022/23 59 punti – 5ª a -2 dal Milan

2021/22 59 punti – 5ª a -10 dalla Juventus 4ª

2020/21 58 punti – 7ª a -12 dal Napoli 4°

2019/20 61 punti – 5ª a -11 dalla Lazio 4ª

2018/19 59 punti – 6ª a -3 dall’Atalanta 4ª

+ 2017/18 70 punti – 3ª a parimerito con la Lazio 4ª

+ 2016/17 78 punti – 2ª

+ 2015/16 71 punti – 3ª

+ 2014/15 64 punti – 2ª

+ 2013/14 85 punti – 2ª

2012/13 58 punti – 5ª

2011/12 51 punti – 7ª

2010/11 59 punti – 5ª