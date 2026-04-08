Montassar Talbi: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - La Roma ha messo gli occhi sul difensore centrale Montassar Talbi . Nato il 26 maggio 1998 a Parigi, ma di nazionalità tunisina, è un difensore centrale di piede destro di proprietà del Lorient. Il calciatore, in passato, è approdato in un club italiano, senza però mai debuttare. A gennaio 2021, infatti, il Benevento aveva acquistato il calciatore a parametro zero. Il tunisino avrebbe dovuto vestire la maglia dei campani la stagione successiva, nel mentre è rimasto fino al termine del campionato con i turchi del Caykur Rizespor con cui il suo contratto è scaduto. La retrocessione del Benevento, però, ha stravolto i piani. Al termine della stagione Talbi ha deciso di non giocare la Serie B, e il Benevento lo ha ceduto al Rubin Kazan.

Dal 2022 è in forza al Lorient e si sta mettendo in mostra nel campionato francese con buone prestazioni. Alto 190 centimetri è un centrale di difesa dotato di un'ottima struttura fisica e abile nella marcatura. In questa stagione ha collezionato, fino ad ora, 26 presenze in Ligue 1. Il suo contratto con il Lorient scade il 30 giugno 2027.

Talbi, inoltre, è un pilastro della nazionale tunisina con cui ha collezionato 62 partite mettendo a referto anche 4 reti.





