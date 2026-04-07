La Roma e il mal di attacco: mai così pochi gol alla 31esima giornata di A dal 1993-1994. Per Gasp dato peggiore negli ultimi dieci anni

LAROMA24.IT - La stagione della Roma sta scivolando via. Dopo la batosta di San Siro, la formazione di Gasperini è entrata, per forza di cose, in un periodo di crisi. Nell'ultimo mese, tra la corsa Champions divenuta molto complessa e l'addio doloroso all'Europa League, i giallorossi si sono persi. E il punto di forza della prima metà di stagione, ovvero la difesa, non è più una certezza. La porta di Svilar viene violata più volte, numeri completamente opposti per quella che per mesi è stata la migliore difesa d'Europa. Nel mentre, i numeri del reparto offensivo sono migliorati, complice soprattutto l'arrivo a gennaio di Malen, che si è preso sulle spalle l'attacco. Ma l'olandese, da solo, non basta. Alla 31esima giornata di campionato, la Roma ha prodotto 42 reti. Un dato che segna un record negativo per i giallorossi. Mai così pochi gol a questo punto del campionato da oltre 30 anni.

Questa mancanza di gol, inoltre, arriva con un uomo in panchina che nel recente passato è stato capace di guidare l'Atalanta per ben due volte a realizzare più di 100 gol complessivi in stagione: 103 reti nel 2018-2019, e 116 nel 2019-2020. Con la Roma per Gasperini si tratta di un trend completamente opposto. D'altronde il tecnico non ha mai nascosto il suo malcontento e le sue esigenze (mancate) per il reparto offensivo. L'estate scorsa in pochi si sarebbero aspettati una vena realizzativa così povera della Roma targata Gasperini .

Tornando indietro nel tempo, per trovare una stagione meno prolifica della Roma a questo punto del campionato bisogna tornare alla stagione 1993-1994, con soli 28 gol realizzati. Oltre 30 anni fa.

Per quanto concerne, invece l'attuale tecnico giallorosso, per trovare un campionato meno prolifico alla 31esima giornata bisognare tornare alla sua esperienza al Genoa, nello specifico alla stagione 2015-2016, con 36 reti.