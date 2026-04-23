Bologna-Roma a Di Bello: l'unico precedente finì 2-1 per i giallorossi. 7 vittorie consecutive e 9 gare senza ko per i capitolini

Sarà Marco Di Bello l'arbitro del match tra Bologna e Roma , valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 34esima volta e i capitolini sono di gran lunga la squadra più arbitrata in carriera (secondo il Napoli a quota 25). Il quarantaquattrenne ha già diretto una sfida tra i giallorossi e i rossoblù e risale al 18 febbraio 2019, quando la Roma vinse 2-1 allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Aleksandar Kolarov e Federico Fazio.

Il bilancio è molto positivo: 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Con il fischietto di Brindisi i giallorossi sono reduci da 7 successi consecutivi, oltre a essere imbattuti da ben 9 gare (ultimo ko il 2-0 contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia andati in scena l'8 febbraio 2022). La Roma ha incontrato Di Bello in stagione in due occasioni e ha ottenuto due vittorie: 3-1 contro il Genoa (gol di Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson) e 3-0 contro la Cremonese (reti di Bryan Cristante, Evan Ndicka e Niccolò Pisilli).

Sono 19, invece, i precedenti tra l'arbitro classe '81 e il Bologna e il bilancio è di 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Dal 16 ottobre 2016 il rendimento dei felsinei è peggiorato terribilmente e negli ultimi 14 incroci hanno ottenuto soltanto due successi (1-0 con la SPAL e 0-1 con il Venezia).

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