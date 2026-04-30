Area protetta: la Roma è la squadra che subisce meno gol in area di rigore. Napoli, Lecce e Milan con le percentuali più alte

LAROMA24.IT - La Roma è riuscita a chiudere di nuovo la porta in trasferta come non le accadeva da oltre 3 mesi, dalla vittoria a Torino, contro i granata, del 18 gennaio. Da lì 7 gare giocate lontano dall'Olimpico, tra campionato ed Europa League, tutte con almeno un gol subito. Più volte, Gasperini, nel racconto della stagione ha rimarcato quell'impermeabilità decisamente sopra la media, generale e ancor più per le abitudini dell'ex allenatore dell'Atalanta, che aveva sospinto la Roma nella prima parte di stagione.

12 i gol subiti alla fine del girone d'andata dai giallorossi, 17 quelli già incassati dalla 20a alla 34a giornata di ritorno: un cambio di rotta che, probabilmente, ha svelato come fossero "irripetibili" i numeri iniziali, legati anche, se non soprattutto, a un rendimento di Svilar sovrannaturale. La Roma ha comunque mantenuto la propria zona più calda, quella dell'area di rigore, al riparo: soltanto Inter e Napoli concedono, infatti, meno tocchi all'interno degli ultimi 16,5 di campo agli avversari.

La Roma, in più, è la squadra che che concede meno gol dall'interno dell'area di rigore: soltanto il 72,41% delle reti subite arriva dalla parte più intima del campo romanista. Dietro la squadra di Gasperini, in questa classifica, ci sono Juventus e Fiorentina. La peggiore, paradossalmente, è il Napoli con addirittura il 93,94% dei gol subiti dall'interno dell'area di rigore, nonostante sia la squadra che offre meno tiri (solo il 56,45%, la Roma è terza qui) dagli ultimi metri. Stupisce meno, invece, che tra le prime 4 ci siano altre squadre di media o alta classifica come Lazio e Milan. La tendenza delle formazioni di Sarri e Allegri ad abbassarsi e difendere a ridosso dell'area, inevitabilmente, porta più facilmente gli avversari ad accedervi. Al contrario, invece, seppur Gasperini conceda mediamente occasioni ad alto rischio (0,11xG medi per tiro avversario, dietro solo a Bologna e Lecce), la continua pressione romanista permette di limitare gli accessi avversari all'area di rigore di Svilar.

LA CLASSIFICA, IN PERCENTUALE, DI GOL SUBITI ALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE:

Napoli 93,94% dei gol subiti all'interno dell'area di rigore

Lecce 93,48%

Milan 92,59%

Lazio 90,91%

Genoa 89,58%

Inter 87,10%

Cagliari 85,71%

Pisa 85,25%

Udinese 84,78%

Sassuolo 84,09%

Cremonese 82,35%

Torino 82,14%

Atalanta 81,25%

Bologna 80,49%

Verona 80,36%

Parma 80%

Como 78,57%

Fiorentina 77,78%

Juventus 75,86%

ROMA 72,41%