Torna Kovacs dopo Celtic-Roma: 4 vittorie e il pareggio in casa della Real Sociedad con l'arbitro della finale di Conference

Sarà István Kovács l'arbitro del derby italiano tra Roma e Bologna , valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (andata terminata 1-1) e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

I precedenti tra il club giallorosso e il classe 84' della sezione di Carei sono davvero positivi e fu proprio lui a dirigere la storica finale di Conference League 2021/22 contro il Feyenoord, vinta 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Si tratta di uno dei migliori al mondo e ha arbitrato sia la finale di Europa League 2023/24 tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen (vinta 3-0 dalla Dea) sia l'ultimo atto della Champions League della passata stagione tra PSG e Inter (5-0 per i francesi).

Il bilancio generale recita 4 vittorie e un pareggio per i capitolini negli incroci con Kovacs e l'ultimo precedente risale al successo per 0-3 contro il Celtic (sesta giornata della fase campionato di Europa League) grazie all'autorete di Liam Scales e alla doppietta di Evan Ferguson. Nelle altre sfide la Roma vinse 0-2 in casa del Braga (andata playoff di Europa League 2020/21) e 4-0 contro lo Zorya Lugansk (fase a gironi Conference League 2021/22). L'unico pareggio, invece, fu lo 0-0 contro la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League 22/23 e quel risultato valse l'accesso ai quarti dopo il 2-0 dell'andata.

Nessun precedente con il Bologna, che incontrerà Kovacs per la prima volta in carriera.

LR24