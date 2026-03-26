Nulla (e nessuno) tira più di Malen: 3,3 tentativi a partita in area, più di tutti nei top5 campionati

LAROMA24.IT - Donyell Malen è arrivato sbattendo la porta della Serie A: 7 gol in 10 partite, più un altro in Europa League, diventando il miglior marcatore romanista in poco più di due mesi. Più della sua capacità realizzativa, forse, ad impressionare è la voracità con cui sa ricavarsi opportunità di tiro. Di base, infatti, l'attaccante che la Roma dovrà riscattare a fine stagione per 25 milioni di euro è un tiratore seriale. Al punto da mettere in fila tutti i principali attaccanti europei: Malen calcia 3,3 a partita dall'interno dell'area di rigore, un dato da primato tra i principali 5 campionati d'Europa. Alle sue spalle, con 3 tiri a partita dalla zona più calda del campo, ci sono Mbappè e Deniz Undav, secondo marcatore della Bundesliga con 18 reti fin qui con la maglia dello Stoccarda.

Più indietro, nella top 10, compaiono altri nomi illustri come Haaland, al 4° posto con 2,8 tiri a partita in area di rigore, seguito da Kane (2,7) e Kean (2,6), altro rappresentante della Serie A insieme a Lautaro Martinez, settimo e a pari merito con una vecchia conoscenza italiana, Muriqi, capace di segnare 18 gol fin qui col Maiorca. Completano la lista dei primi 10 tiratori d'Europa Lamine Yamal, per il quale servono poche spiegazioni, e Ante Budimir, sul quale, invece, è il caso di sottolineare le evidenti proprietà rigenerative della Liga visti i 14 gol (dopo i 21 dello scorso anno e i 17 di due stagioni fa...) dell'ex attaccante del Crotone.

I 10 CALCIATORI CHE TIRANO DI PIU' DALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE TRA I TOP5 CAMPIONATI D'EUROPA:

1 - Malen (3,3 tiri a partita dall'interno dell'area di rigore)

2 - Mbappé (3)

3 - Undav (3)

4 - Haaland (2,8)

5 - Kane (2,7)

6 - Kean (2,6)

7 - Muriqi (2,5)

8 - Lautaro Martinez (2,5)

9 - Lamine Yamal (2,4)

10 - Budimir (2,3)