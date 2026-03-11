La Roma ritrova Massa: con lui striscia di 5 sconfitte consecutive, l'ultima vittoria nel 2022

Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali per la 29esima giornata di Serie A. Per Como-Roma, in programma domenica 15 marzo alle ore 18, è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara si appresta a dirigere i giallorossi per la 34esima volta in carriera.

Il bilancio complessivo dei 33 precedenti è di 10 successi per i giallorossi, 12 pareggi e 11 sconfitte. Il trend recente è però fortemente negativo: la Roma non vince con Massa da ben 9 partite (3 pareggi e 6 sconfitte) e il successo più recente risale al 1° ottobre 2022 (Inter-Roma 1-2). Inoltre, gli ultimi 5 incroci sono terminati tutti con una sconfitta per i giallorossi. Nelle ultime venti partite dirette da Massa la Roma ha ottenuto soltanto 3 vittorie.

L'ultimo di questi precedenti è la sconfitta per 0-1 nel big match contro il Napoli, gara caratterizzata da polemiche per la gestione del fischietto di Imperia. In quell'occasione, la rete decisiva di David Neres nacque da un contatto dubbio tra Rrahmani e Koné, giudicato regolare sia dall'arbitro sia dal VAR. La prestazione di Massa fu ritenuta insufficiente, con errori nella gestione dei cartellini.

Per quanto riguarda il Como, si tratterà del quinto incrocio tra l'arbitro ligure e la squadra lariana. I lariani, arbitrati da Massa, hanno collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

