Alla scoperta di Chiara Gentile: la carriera e i compiti della nuova Legal and Compliance Director della Roma

LAROMA24.IT ( Emanuele Polzella ) - La Roma continua a inserire innesti all'interno dell'organigramma societario e rafforza la struttura manageriale con Chiara Gentile, nominata Legal & Compliance Director del club giallorosso. La dirigente prende il posto di Lorenzo Vitali, il quale decise di lasciare in estate il ruolo di Chief Administrative Officer & General Counsel per intraprendere una nuova avventura professionale e da dicembre è entrato a far parte dello studio legale internazionale DLA Piper nel ruolo di Co-Head del Sector Media, Sport and Entertainment.

La carriera di Chiara Gentile

Chiara Gentile ha ricoperto diverse posizioni nel corso della sua carriera e inizia nel 1999 con SACE in qualità di Counsel inserito nel "Dipartimento Affari Legali dell'Export Credit Agency Italiana". Dal 2002 al 2005, invece, è Legal Manager di Bristol Myers Squibb e svolge consulenza legale strategica con specifico riferimento a campagne di informazione scientifica, operazioni di lancio di nuovi farmaci e dispositivi medici e operazioni di market access.

Dal 2005 al 2007 è Legal Affairs Department Manager di Hertz Italia e si occupa di consulenza legale strategica per le attività commerciali e di marketing, gestione legale del network degli agenti e dei franchisees, negoziazione e stesura di contratti e principali attività di compliance.

Per oltre dodici anni, dal 2007 al 2019, ricopre il ruolo di Head of Legal Department di Birra Peroni e il focus è incentrato su consulenza legale strategica, partnership legale sulle campagne di marketing, lancio di nuovi prodotti, acquisizione di nuovi marchi, negoziazione e stesura di contratti e attività di compliance. Dal 2019 al 2022, invece, è General Counsel di F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino S.p.A. e si occupa di gestione delle attività legali a livello nazionale e internazionale legate a consulenza strategica commerciale e di marketing, gestione del Portfolio IP e negoziazione e redazione di contratti.

L'ultima tappa prima di entrare alla Roma è in qualità di Chief Legal & Compliance Officer e Head of Legal del Multiversity Group, il gruppo controllato da CVC Capital Partners. Qui gestisce governance e innovazioni regolatorie, negoziazione e redazione di contratti di natura strategica, supporto alle strategie commerciali e ai progetti di business development, compliance del Gruppo e del sistema di compliance ESG.

"Come General Counsel e Legal Affairs Director, il mio focus attuale è sulla Corporate Governance, consulenza legale in materia commerciale e marketing, tematiche di Compliance (membro dell'Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01, GDPR Champion, Antitrust Compliance), Corporate Secretary ed operazioni straordinarie - scrive su LinkedIn -. Mi occupo della costruzione di sistemi di Compliance ESG, Rendicontazione (CSRD) e Due Diligence ESG (CSDDD), e dell'ottenimento del Sustainability Rating. La mia nuova frontiera è la gestione efficace e tecnologicamente avanzata di un team in-house, la sostenibilità e la digitalizzazione dei processi legali e di compliance".

La Roma, quindi, si è assicurata una dirigente di grandissima esperienza, la quale durante la carriera ha lavorato in diversi settori (passando dall'Export Credit Agency Italiana all'industria farmaceutica e alimentare) "con il comune denominatore della gestione manageriale dei profili legali degli obiettivi aziendali in un contesto internazionale".