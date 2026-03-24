ALAJBEGOVIC: chi è? (VIDEO)

La Roma continua a guardare al futuro. Il direttore sportivo Frederic Massara lavora in vista della prossima sessione di calciomercato e tra i nomi attenzionati c'è quello del classe 2007 Kerim Alajbegovic . Il giovane talento bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen e in prestito al Salisburgo si sta mettendo decisamente in mostra in questa stagione avendo messo a referto7 gol e 2 assist con la squadra austriaca. Un esterno offensivo capace di svariare su tutto il fronte offensivo, qualità tecniche notevoli ma anche fisiche visto i suoi 186 centimetri di altezza. In molti lo definiscono come il nuovo Yildiz.

Nato il 21 settembre 2007 a Colonia, in Germania, ma di nazionalità bosniaca. La sua avventura tra i professionisti arriva proprio nelle giovanili del Colonia, poi il passaggio nel 2022 al Bayer Leverkusen. Negli anni si mette in mostra nelle giovanili del club tedesco. Nell'estate del 2025 passa in prestito al Salisburgo, dove la sua luce si sta accendendo. È un ambidestro, infatti Kerim Alajbegovic usa entrambi i piedi con disinvoltura e ciò gli permette di essere sempre un pericolo per i difensori avversari. Visione di gioco, dribbling e un grande tiro dalla distanza, un talento cristallino che sta sbocciando.

Il Bayer Leverkusen dal canto suo è già pronto ad esercitare l'opzione di recompra a 8 milioni di euro dal Salisburgo. L'attaccante, in procinto di affidarsi all'agente Ramadani, è seguito attentamente dal Napoli. Il direttore sportivo dei partenopei Manna, infatti, lo segue da tempo e vorrebbe portarlo sotto il Vesuvio. Anche la Roma, però, punta il calciatore in vista della prossima stagione per rinforzare un reparto, ovvero quello offensivo, che molto probabilmente verrà rivoluzionato.





