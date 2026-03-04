4 partite senza vittoria: è la striscia negativa più lunga da fine 2024

LAROMA24.IT – La Roma ha incontrato il primo tunnel stagionale in uno degli snodi decisivi. Nelle ultime 10 partite, i giallorossi hanno raccolto solo due vittorie, contro Cagliari e Cremonese in casa, inanellato tutti i 5 pareggi dell’annata e rimediato 3 sconfitte nelle trasferte di Udine, Genova e Como. Un tratto, quello da fine gennaio a oggi, che se ha rimandato i discorsi europei alla sfida di ritorno di giovedì contro il Bologna, ha modificato di netto la visuale in campionato: alla 21a giornata la Roma, battendo il Torino, staccava la Juventus di 3 punti, caduta a Cagliari. 8 gare dopo è stata la squadra di Spalletti a passare davanti a quella di Gasperini nell’ultimo turno, in più c’è il Como che in questo tratto di stagione ha mangiato 8 punti sulla Roma: dal -5 di fine gennaio al +3 grazie al successo di domenica.

Per la prima volta in stagione, poi, la Roma ha infilato la quarta gara consecutiva senza vittorie, tra campionato ed andata degli ottavi di Europa League. Una serie così non capitava da 16 mesi, dal novembre del 2024: 6 gare consecutive senza vincere che portarono all’avvicendamento tra Juric e Ranieri. Dalla sconfitta per 3-2 in casa del Verona, il pareggio in Europa League con l’Union SG (1-1) e il ko con il Bologna che fu fatale all’ex allenatore poi anche di Southampton e quest’anno Atalanta. Da lì Ranieri che non riuscì immediatamente a sterzare: altre tre partite, con Napoli, Tottenham e l’Atalanta di Gasperini che portarono la serie negativa a 6 partite. Interrotta, poi, col 4-1 sul Lecce all’Olimpico, atteso nuovamente a domicilio proprio domenica prossima. Stavolta, però, sarebbe meglio anticipare il lavoro al giovedì.