Roma-Juventus a Sozza: arbitrò il 2-1 dell'andata. Giallorossi imbattuti all'Olimpico, ma ko nei due precedenti contro i bianconeri

Sarà Simone Sozza l’arbitro del super big match tra Roma e Juventus , valido per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 17esima volta e i capitolini sono la squadra più arbitrata in carriera (secondo il Pisa a quota 14).

Fu proprio lui a dirigere la partita di andata all'Allianz Stadium e i bianconeri vinsero 2-1 grazie alle reti di Francisco Conceicao e Lois Openda. Inutile, ai fini del risultato, la rete realizzata da Tommaso Baldanzi al minuto 75. Inoltre il fischietto della sezione di Seregno arbitrò un altro Juventus-Roma e anche in quel caso (stagione 2023/24) vinse la Vecchia Signora (1-0 con gol di Adrien Rabiot).

In totale il bilancio della Roma con Sozza recita 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Allo Stadio Olimpico però i capitolini non hanno mai perso collezionando 4 successi e un pareggio. Sono nove, invece, i precedenti con la Juventus: 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (di cui una per 0-4 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'annata 2024/25).

LR24