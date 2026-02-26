La Roma attende la sua avversaria in Europa League: agli ottavi Bologna o Genk. Domani alle 13 il sorteggio

LAROMA24.IT ( Matteo Morale ) – La Roma attende la propria avversaria agli ottavi di finale di Europa League. Dopo essersi piazzata all’ottavo posto nel girone unico, i giallorossi hanno ottenuto la qualificazione diretta al turno successivo, senza passare per i playoff. La squadra di Gian Piero Gasperini è dunque è pronta a scendere nuovamente in campo.

LA DATA DEL SORTEGGIO E LE REGOLE

Il turno playoff ha visto affrontarsi tutte i club che nel girone unico sono arrivate dal nono al ventiquattresimo posto ed ha ridotto le squadre partecipanti da 24 a 16. Ora, il sorteggio delineerà il tabellone fino alla finale di Istanbul. Gli abbinamenti saranno, ovviamente, tra teste di serie (club arrivati nelle prime 8 posizioni del girone unico) e non teste di serie (tutte le compagini uscite illese dai playoff).

Anche questa fase dell’estrazione è simile alla precedente, con la differenza che le squadre uscenti dai playoff, sanno già la loro collocazione all’interno del tabellone. Dunque, i club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato, per andare a formare quattro coppie di teste di serie (prima e seconda classificata, terza e quarta, quinta e sesta e infine settima e ottava). Il sorteggio andrà ad assegnare alle compagini definite teste di serie, il proprio lato del tabellone. Il sorteggio si svolgerà venerdì 27 febbraio, a Nyon, (alle ore 13:00 del fuso orario italiano).

LE DATE DEGLI OTTAVI DI FINALE

La Roma di Gian Piero Gasperini, grazie all’ottavo posto raggiunto nel girone unico, sa già che dovrà disputare l’andata lontano dalle mura amiche, mentre il ritorno allo Stadio Olimpico. La prima sfida è in programma giovedì 12 marzo, mentre la partita che deciderà le sorti del passaggio del turno, si giocherà giovedì 19 marzo.

TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Teste di serie

LIONE (FRA)

ASTON VILLA (ING)

MIDTJYLLAND (DAN)

BETIS (SPA)

PORTO (POR)

BRAGA (POR)

FRIBURGO (GER)

ROMA (ITA)

Non teste di serie

CELTA VIGO (SPA)

NOTTINGHAM FOREST (ING)

GENK (BEL)

BOLOGNA (ITA)

LILLE (FRA)

PANATHINAIKOS (GRE)

FERENCVAROS (UNG)

STOCCARDA (GER)

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI

-Ferencvaros-Porto/Braga

-Panathinaikos-Midtjylland/Betis

-Genk-ROMA/Friburgo

-Celta-Aston Villa/Lione

-Stoccarda-Porto/Braga

-Nottingham Forest-Midtjylland/Betis

-Bologna-ROMA/Friburgo

-Lille-Aston Villa/Lione